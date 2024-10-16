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В Подмосковье неизвестный застрелил участника СВО
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Мужчина скончался на месте, у него остались жена и дети undefined
Новости

В Подмосковье неизвестный застрелил участника СВО

Мужчина скончался на месте, у него остались жена и дети

В Московской области убили участника СВО — неизвестный несколько раз выстрелил в окно машины, где находилась жертва. Информацию подтвердили в Следственном комитете. 

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Сообщается, что мужчина умер на месте. Машина проехала еще несколько метров и врезалась в забор. 


Следователи завели уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. На месте происшествия работают криминалисты.


Предварительно, 44-летний погибший — замкомандира воинской части и спецназовец. Убитый приехал домой со спецоперации неделю назад — у него остались жена и дети.

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