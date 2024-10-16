В Подмосковье неизвестный застрелил участника СВО

В Московской области убили участника СВО — неизвестный несколько раз выстрелил в окно машины, где находилась жертва. Информацию подтвердили в Следственном комитете.
Сообщается, что мужчина умер на месте. Машина проехала еще несколько метров и врезалась в забор.
Следователи завели уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. На месте происшествия работают криминалисты.
Предварительно, 44-летний погибший — замкомандира воинской части и спецназовец. Убитый приехал домой со спецоперации неделю назад — у него остались жена и дети.