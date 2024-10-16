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Школьника Арсения Турбина, признанного участником террористической организации, навестит в СИЗО омбудсмен Москвы
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Ранее СМИ писали, что подросток жаловался на избиения со стороны сокамерника Коллаж: Daily Storm
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Школьника Арсения Турбина, признанного участником террористической организации, навестит в СИЗО омбудсмен Москвы

Ранее СМИ писали, что подросток жаловался на избиения со стороны сокамерника

Коллаж: Daily Storm

16-летнего Арсения Турбина, приговоренного к пяти годам воспитательной колонии за участие в террористической организации, навестит омбудсмен Москвы Татьяна Потяева. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-центре уполномоченного.


СМИ писали в начале октября, ссылаясь на письмо мальчика матери, что его в СИЗО бил кулаками по голове сокамерник и школьник боится за свою жизнь. А 12 октября мама Арсения рассказала журналистам, что он похудел на 17 килограмм — с 69 до 52.


«В аппарат уполномоченного поступило обращение в отношении несовершеннолетнего Арсения Турбина, который в настоящее время находится в одном из московских СИЗО», — сообщили в пресс-центре.


Ситуация сейчас на контроле омбудсмена. «В связи с обращением и публикациями в средствах массовой информации, уполномоченный планирует посетить Арсения Турбина в СИЗО», — добавили в аппарате уполномоченного.


Следствие считает, что школьник вступил в легион «Свобода России»* и в качестве члена организации распространял листовки с критикой главы государства. Но сам подросток настаивал, что раздавал листовки по личным убеждениям.


Турбин — ученик лицея из города Ливны Орловской области. Второй Западный окружной военный суд признал школьника виновным в июне 2024 года, когда ему было 15 лет.




*«Легион «Свобода России» признан террористическим и запрещен на территории РФ

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#сизо #омбудсмен #школьник #арсений турбин
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