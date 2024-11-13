Трамп назначит Маска руководителем Департамента эффективности государственного управления

Сам Маск уже отозвался на свое назначение и заявил, что «бюрократии США грозит опасность».





Избранный президент США Дональд Трамп также выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны. Об этом пишет Politico.





«С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — приводит издание слова Трампа.





Избранный президент назвал Хегсета «жестким, умным и искренне верящим в принцип «Америка прежде всего». Хегсету 44 года, он ветеран Национальной гвардии США. Имеет опыт службы в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox работает с 2014 года, является ведущим программы Fox & Friends Weekend.





Трамп решил доверить оборону США Хегсету, потому что прочитал его книгу «Война с нашими воинами». В ней «раскрывается леворадикальное предательство наших воинов и то, как мы должны вернуть наших военных к меритократии, смертоносности, подотчетности и совершенству».





Ранее на пост госсекретаря США Трамп выбрал Марко Рубио. В прошлом тот критиковал его.





На выборах 2016 года конгрессмен выдвигался в кандидаты в президенты США от Республиканской партии и называл Трампа «мошенником» и «самым вульгарным человеком, когда-либо претендовавшим на пост президента». Рубио 53 года, он выходец из семьи кубинских эмигрантов.