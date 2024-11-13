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Трамп назначит Маска руководителем Департамента эффективности государственного управления
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Также он выдвинул на пост министра обороны США телеведущего Fox Пита Хегсета undefined
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Трамп назначит Маска руководителем Департамента эффективности государственного управления

Также он выдвинул на пост министра обороны США телеведущего Fox Пита Хегсета

Предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами станут руководителями «Манхэттенского проекта нашего времени» — Департамента эффективности государственного управления. Он будет «предоставлять консультации и руководство извне правительства» совместно с Белым домом и его административно-бюджетным управлением «для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению». 

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Сам Маск уже отозвался на свое назначение и заявил, что «бюрократии США грозит опасность».


Избранный президент США Дональд Трамп также выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны. Об этом пишет Politico.


«С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — приводит издание слова Трампа. 


Избранный президент назвал Хегсета «жестким, умным и искренне верящим в принцип «Америка прежде всего». Хегсету 44 года, он ветеран Национальной гвардии США. Имеет опыт службы в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox работает с 2014 года, является ведущим программы Fox & Friends Weekend.


Трамп решил доверить оборону США Хегсету, потому что прочитал его книгу «Война с нашими воинами». В ней «раскрывается леворадикальное предательство наших воинов и то, как мы должны вернуть наших военных к меритократии, смертоносности, подотчетности и совершенству».


Ранее на пост госсекретаря США Трамп выбрал Марко Рубио. В прошлом тот критиковал его. 


На выборах 2016 года конгрессмен выдвигался в кандидаты в президенты США от Республиканской партии и называл Трампа «мошенником» и «самым вульгарным человеком, когда-либо претендовавшим на пост президента». Рубио 53 года, он выходец из семьи кубинских эмигрантов. 

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