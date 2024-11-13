Блогера Елену Блиновскую признали банкротом

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать из России. Предпринимательницу и ее супруга Алексея обвиняют в неуплате налогов на 905 миллионов рублей и отмывании денег.





С января 2024 года Блиновская находится в СИЗО. Суд ужесточил меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста — на вечеринке предпринимательницы находилась свидетельница по ее делу.