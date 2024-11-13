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Блогера Елену Блиновскую признали банкротом
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Это произошло по ее заявлению Елена Блиновская
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Блогера Елену Блиновскую признали банкротом

Это произошло по ее заявлению

Елена Блиновская Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

Суд в Москве признал блогера и «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. Начинается процедура реализации ее имущества.


«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — цитирует РИА Новости слова судьи Валерия Марасанова. 

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Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать из России. Предпринимательницу и ее супруга Алексея обвиняют в неуплате налогов на 905 миллионов рублей и отмывании денег. 


С января 2024 года Блиновская находится в СИЗО. Суд ужесточил меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста — на вечеринке предпринимательницы находилась свидетельница по ее делу.

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