Блогера Елену Блиновскую признали банкротом

Суд в Москве признал блогера и «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. Начинается процедура реализации ее имущества.
«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — цитирует РИА Новости слова судьи Валерия Марасанова.
Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать из России. Предпринимательницу и ее супруга Алексея обвиняют в неуплате налогов на 905 миллионов рублей и отмывании денег.
С января 2024 года Блиновская находится в СИЗО. Суд ужесточил меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста — на вечеринке предпринимательницы находилась свидетельница по ее делу.