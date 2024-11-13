В Севастополе взорвался автомобиль, погиб военный

Глава Севастополя написал в Telegram, что причины взрыва предстоит установить следственным органам. По его словам, нельзя исключать возможность диверсии.





По данным Telegram-канала Baza, детонация произошла в момент движения машины по улице Тараса Шевченко. Очевидцы говорят, взрыв был такой силы, что двор напротив усыпало осколками авто. Погибший, добавляет Telegram-канал, — капитан 1 ранга Черноморского флота.





«ЧП / Крым» отмечает, что люди сперва пытались оказать помощь водителю, его вытащили из машины и передали медикам, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. По словам очевидцев, под днищем у автомобиля образовалась дыра — это может говорить об установленном СВУ.