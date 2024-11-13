Новости
Новости 18+
St
В Севастополе взорвался автомобиль, погиб военный
18+
Нельзя исключать возможность диверсии, заявил губернатор Развожаев Фото: Global Look Press / Сергей Петров
Новости

В Севастополе взорвался автомобиль, погиб военный

Нельзя исключать возможность диверсии, заявил губернатор Развожаев

Фото: Global Look Press / Сергей Петров

В Севастополе военный погиб при подрыве автомобиля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Глава Севастополя написал в Telegram, что причины взрыва предстоит установить следственным органам. По его словам, нельзя исключать возможность диверсии. 


По данным Telegram-канала Baza, детонация произошла в момент движения машины по улице Тараса Шевченко. Очевидцы говорят, взрыв был такой силы, что двор напротив усыпало осколками авто. Погибший, добавляет Telegram-канал, — капитан 1 ранга Черноморского флота.


«ЧП / Крым» отмечает, что люди сперва пытались оказать помощь водителю, его вытащили из машины и передали медикам, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. По словам очевидцев, под днищем у автомобиля образовалась дыра — это может говорить об установленном СВУ.

#взрыв #военнослужащие #севастополь #гибель
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...