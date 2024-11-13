Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся во второй половине декабря

Большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии, состоится во второй половине декабря, уточнил он.





«Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», — сказал представитель Кремля.





Песков добавил, что «Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале».





В прошлый раз прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина состоялась 14 декабря 2023 года. Глава государства больше четырех часов отвечал на вопросы граждан. В 2022 году прямая линия и пресс-конференция не проводились.