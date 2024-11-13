Умер шеф-повар и журналист Алексей Зимин

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», — заявил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».





Шеф-повар известен по проектам «Готовим с Алексеем Зиминым», «Праздник еды». Он открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12», а также перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.





Помимо этого, Зимин был заместителем главного редактора журнала «Афиша», создателем «Афиши Еда», главредом «Афиши Мир», GQ и Gourmet, написал несколько книг.





В 2015 году Зимин переехал в Лондон, где занялся популяризацией русской кухни. Также он работал в журнале Zima.