Мосгордума приняла закон о бюджете столицы на 2025-2027 годы

Общие параметры бюджета города Москвы на 2025 год составят по доходам 5,1 триллиона рублей, по расходам — 5,6 триллиона рублей.





Около 90% расходов бюджета в следующем году пойдут на реализацию 13 госпрограмм. Больше всего средств запланировано выделить на развитие транспортной системы и социальную поддержку москвичей.





В 2025 году более половины расходов бюджета города Москвы предлагается направить на расходы социального характера. Более 689 миллиардов рублей предусмотрено на оказание мер социальной поддержки. С 1 января 2025 года на 5,5% проиндексируют размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью. На образование в бюджете заложено 649,6 миллиарда рублей, на здравоохранение — 610,7 миллиарда рублей, а с учетом с учетом средств ОМС — порядка 1,1 триллиона рублей.





Более 186 миллиардов рублей направят на улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на общественном транспорте Москвы и Московской области, а также пригородном железнодорожном транспорте.





Около 62 миллиардов рублей город планирует направить в 2025 году на обеспечение москвичей бесплатными либо льготными лекарствами и другим необходимым для поддержания здоровья оборудованием.





В бюджете предусмотрены средства на предоставление комплексной поддержки участникам СВО и членам их семей.