Медведчук заявил, что конфликт на Украине не завершить за 24 часа, а слова Трампа «звучат популистски»

«Заявления о том, что мир близок, поскольку президент США обещал это своим избирателям, у людей с аналитическими способностями вызывает надежду и скепсис одновременно», — написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим.ру».





Он указал, что «мирные инициативы Трампа — вовсе не бред о «разумных инвестициях» Байдена, что, несомненно, шаг вперед в понимании».





Медведчук указал, что «нашкодили именно США, поэтому за уши стоит отодрать сначала Байдена и его команду, а уже после этого приступить к организации переговоров, которые будут весьма непростыми».





Политик напомнил слова президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани о том, что Запад после завершения холодной войны перекраивает мир под себя, побуждаемый беспрецедентной политической жадностью.





Медведчук добавил, что у «Трампа будет огромное искушение пойти по пути предшественника, уже сейчас в США идет информационная кампания, которая утверждает, что надо не уменьшать помощь Украине, а значительно ее увеличить». По словам политика, ответ на вопрос, что выберет Трамп, знает только сам избранный президент США.