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В Иране с января 2025 года начнут работать российские карты «Мир»
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НПС технически связали с иранской платежной системой «Шетаб» undefined
Новости

В Иране с января 2025 года начнут работать российские карты «Мир»

НПС технически связали с иранской платежной системой «Шетаб»

Банковские карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на территории Ирана с января 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель Центробанка Исламской республики Мохаммад Реза Фарзин.

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Он подчеркнул, что каждый гражданин республики сможет использовать иранскую карту в российских банках. По словам главы ЦБ, это первый этап, а на втором этапе российские карты будут приниматься в банкоматах на территории Ирана. Это будет в январе. 


Следующий этап начнется в конце марта, по итогам которого карты из РФ можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж. 

Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в России в 2014 году на случай отключения карт международных платежных систем. 100% компании принадлежит Центробанку России.

#платежные системы #иран #карта мир
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