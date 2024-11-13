В Иране с января 2025 года начнут работать российские карты «Мир»

Банковские карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на территории Ирана с января 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель Центробанка Исламской республики Мохаммад Реза Фарзин.
Он подчеркнул, что каждый гражданин республики сможет использовать иранскую карту в российских банках. По словам главы ЦБ, это первый этап, а на втором этапе российские карты будут приниматься в банкоматах на территории Ирана. Это будет в январе.
Следующий этап начнется в конце марта, по итогам которого карты из РФ можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж.
Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в России в 2014 году на случай отключения карт международных платежных систем. 100% компании принадлежит Центробанку России.