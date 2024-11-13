В России утвердили размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО

Те, кто получил тяжелые увечья, могут претендовать на выплаты в три миллиона рублей, размер поддержки за легкие ранения составит миллион рублей. В случае иных легких травм будет выплачиваться 100 тысяч рублей.





В правительстве уточнили, что дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, которые получили тяжелые увечья и травмы.





21 ноября 2022 года Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана участвующих в спецоперации добровольцев. Согласно этому закону, статус ветерана распространяется на россиян, которые по собственному желанию поступили на службу в добровольческие военные формирования, созданные по решению властей России и содействующие выполнению задач Вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине.





Пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки смогут как сами добровольцы, так и все члены их семей. Помимо этого, добровольцы, которые получили увечья в ходе спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.