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В России утвердили размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО
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Размер помощи составит 100 тысяч рублей при легкой травме и до трех миллионов рублей при тяжелых увечьях undefined
Новости

В России утвердили размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО

Размер помощи составит 100 тысяч рублей при легкой травме и до трех миллионов рублей при тяжелых увечьях

Правительство России утвердило размеры единовременных выплат раненым участникам СВО. Постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Те, кто получил тяжелые увечья, могут претендовать на выплаты в три миллиона рублей, размер поддержки за легкие ранения составит миллион рублей. В случае иных легких травм будет выплачиваться 100 тысяч рублей.


В правительстве уточнили, что дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, которые получили тяжелые увечья и травмы. 


21 ноября 2022 года Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана участвующих в спецоперации добровольцев. Согласно этому закону, статус ветерана распространяется на россиян, которые по собственному желанию поступили на службу в добровольческие военные формирования, созданные по решению властей России и содействующие выполнению задач Вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине.


Пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки смогут как сами добровольцы, так и все члены их семей. Помимо этого, добровольцы, которые получили увечья в ходе спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

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