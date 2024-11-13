Издание утверждает, что Киев может быстро сгенерировать опасное оружие из плутония. При этом возможно использование технологии 1945 года, которую США применили при подготовке бомбы, сброшенной на японский Нагасаки. Это «не станет сложной задачей 80 лет спустя», цитирует обозреватель газеты документ украинского военного ведомства.





Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного украинского представителя власти сообщала, что Украина за несколько недель способна создать ядерное оружие для применения против России.





Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безумием попытки Киева создать ядерное оружие. Он добавил, что «из этого ничего не выйдет ни при каких обстоятельствах».





Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы западных стран пытаются добыть точную информацию касательно того, действительно ли Украина собирается создать ядерную бомбу.