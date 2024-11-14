Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» в ЮАР и Бразилии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что самолет специального летного отряда «Россия», на котором он совершает перелеты, сталкивался с проблемами при заправке в Южно-Африканской Республике и Бразилии. Трудности возникали из-за западных санкций.





Глава МИД сообщил, что в 2023 году, когда он представлял Россию на саммите в столице ЮАР Йоханнесбурге, с заправкой самолета случилась «целая история». Этим министр поделился в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.





Выяснилось, что почти все предприятия в ЮАР, которые заправляют самолеты авиационным топливом, не принадлежат государству. Аналогичная ситуация в Бразилии, добавил Лавров.





Запад не понимает, что другие страны какое-то время «будут вынуждены бояться санкций, избегать вторичных наказаний», но обида у них за свой суверенитет растет, считает российский министр.





Специальный летный отряд «Россия» перевозит первых лиц государства. По данным на 2022 год, у отряда было 59 воздушных судов.