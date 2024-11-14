Правительство подготовило демографическую стратегию «семейноцентризма»

Правительство по поручению президента РФ разработало Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России до 2036 года. Власти хотят улучшить правила предоставления материнского капитала, а также награждать «многовнуковых» дедушек и бабушек.





Цель стратегии — повысить рождаемость, укрепить институт семьи и брака, а также поддерживать и защищать семью как главную основу российского общества. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.





Стратегию хотят реализовать в два этапа: с 2025-го до 2030 года, с 2031-го по 2036 год. Ее создавали почти все ведомства, сообщает Минтруд. Главным инструментом по реализации стратегии станут национальный проект «Семья» и другие нацпроекты, дорабатывающиеся сейчас с учетом «семейноцентричности».





Главные мероприятия по усилению поддержки семей включают: улучшение правил предоставления маткапитала, выплаты от государства «для профилактики бедности семей с детьми» и повышение эффективности выплаты алиментов.





Власти обещают сделать более доступным арендное и социальное жилье для семей, поддерживать строительство доступных домов и квартир и расширить льготную ипотеку.





Итоги успешного выполнения стратегии «семейноцентризма» будут оценивать по нескольким показателям. Например, планируется, что к 2036 году коэффициент рождаемости вырастет с 1,41 до 1,8, а продолжительность жизни — с 73,4 до 81 года. Правительство ожидает, что к 2030 году число многодетных семей составит не менее 2,4 миллиона, а к 2036 году — не менее 2,7 миллиона.