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Следственный комитет оценил в 60 миллиардов рублей ущерб, нанесенный российским регионам Украиной
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Экспертизы провели в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях undefined
Новости

Следственный комитет оценил в 60 миллиардов рублей ущерб, нанесенный российским регионам Украиной

Экспертизы провели в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях

Сотрудники Следственного комитета России в 2024 году провели экспертизы по объектам в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях. Они оценили ущерб, нанесенный российским регионам Вооруженными силами Украины, в 60 миллиардов рублей.


В 2024 году судебно-экспертный центр СКР сделал около 900 строительно-технических экспертиз. Было изучено более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.


Губернатор Курской области Алексей Смирнов 11 ноября рассказал, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 миллиардов рублей. Это сумма с учетом ущерба, нанесенного предприятиям, агропромышленному комплексу, соцучреждениям, инфраструктуре и другим объектам.


7 ноября глава региона сообщил, что только на соцвыплаты жителям Курской области, пострадавшим от украинского вторжения, потребуется не менее 100 миллиардов рублей. 

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Губернатор Курской области: Затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 миллиардов рублей

Ранее глава региона рассказывал, что только на соцвыплаты жителям потребуется не менее 100 миллиардов рублей 11 ноября 2024
Dailystorm - Губернатор Курской области: Затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 миллиардов рублей
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