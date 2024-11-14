Замглавы Минпросвещения: Школьная парта — еще одна «линия фронта»

Первый заместитель главы Министерства просвещения Александр Бугаев на форуме «Здоровье и безопасность детей» заявил, что школьная парта — еще одна «линия фронта». Об этом сообщает корреспондент Daily Storm. По словам чиновника, в школах ведется борьба за умы наших детей.





Бугаев посетовал, что противодействовать потоку лжи, который льется на Россию и детей через интернет, трудно. Но оппоненты и враги РФ точно не попадут в учебные классы, убежден чиновник.





«Вот эта парта, школьная доска являются, наверное, в том числе одной из линий фронта борьбы за умы наших детей, которая не менее важна, чем тот героический подвиг, который совершают наши солдаты на полях СВО», — сказал первый замглавы Минпросвещения.





В форуме «Здоровье и безопасность детей» участвует глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее она прокомментировала Daily Storm проблему нехватки охраны в российских школах. Общественница задалась вопросом: где школам найти вооруженную охрану, если многие отправились на СВО?