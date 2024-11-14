Путин увеличил до четырех миллионов рублей выплату для получивших инвалидность бойцов СВО

Размер разовой выплаты для военнослужащих, получивших на СВО ранение, которое повлекло за собой инвалидность, увеличили до четырех миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.





Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу 14 ноября.





13 ноября Правительство России утвердило размер единовременных выплат для пострадавших в ходе спецоперации военнослужащих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.





Выплата для бойцов СВО, получивших тяжелые увечья, составит три миллиона рублей. При легких ранениях будут выплачивать миллион рублей, а в случае иных легких травм — 100 тысяч рублей.