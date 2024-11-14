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Путин увеличил до четырех миллионов рублей выплату для получивших инвалидность бойцов СВО
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Накануне были утверждены размеры единоразовых выплат раненым участникам спецоперации undefined
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Путин увеличил до четырех миллионов рублей выплату для получивших инвалидность бойцов СВО

Накануне были утверждены размеры единоразовых выплат раненым участникам спецоперации

Размер разовой выплаты для военнослужащих, получивших на СВО ранение, которое повлекло за собой инвалидность, увеличили до четырех миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 


Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу 14 ноября.


13 ноября Правительство России утвердило размер единовременных выплат для пострадавших в ходе спецоперации военнослужащих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.


Выплата для бойцов СВО, получивших тяжелые увечья, составит три миллиона рублей. При легких ранениях будут выплачивать миллион рублей, а в случае иных легких травм 100 тысяч рублей.

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В России утвердили размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО

Размер помощи составит 100 тысяч рублей при легкой травме и до трех миллионов рублей при тяжелых увечьях 13 ноября 2024
Dailystorm - В России утвердили размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО
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