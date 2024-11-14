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Российский Красный Крест помог найти в Курской области 1200 пропавших без вести
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В их числе — 231 военнослужащий undefined
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Российский Красный Крест помог найти в Курской области 1200 пропавших без вести

В их числе — 231 военнослужащий

Российский Красный Крест (РКК) помог найти более 1200 пропавших без вести в Курской области. По информации на 13 ноября, в организацию поступило более шести тысяч обращений о розыске людей в регионе.


В числе найденных — 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий. Об этом говорится в сообщении РКК в Telegram-канале.


Больше всего (61%) обращений — о пропавших в Кореневском районе Курской области. Более восьми тысяч звонков в Российский Красный Крест совершено для получения психологической поддержки и уточнения информации о пропавших гражданах.


В РКК отметили, что сотрудничают в розыске людей с губернатором Курской области Алексеем Смирновым, уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и правоохранителями.


В конце сентября в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали Daily Storm, что с августа получили в Курской области 1080 заявок о пропаже людей. По информации на 27 сентября, 273 заявки были закрыты со статусом «найден, жив». 

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«ЛизаАлерт» в Курской области с августа получила 1080 заявок о пропаже людей

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Dailystorm - «ЛизаАлерт» в Курской области с августа получила 1080 заявок о пропаже людей
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