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«ЛизаАлерт» в Курской области с августа получила 1080 заявок о пропаже людей
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Только за последний месяц лета волонтеры приняли столько же заявок, как за три предыдущих года вместе взятых Фото: Global Look Press / Елена Майорова
Новости

«ЛизаАлерт» в Курской области с августа получила 1080 заявок о пропаже людей

Только за последний месяц лета волонтеры приняли столько же заявок, как за три предыдущих года вместе взятых

Фото: Global Look Press / Елена Майорова

«ЛизаАлерт» в Курской области с августа получила 1080 заявок о пропаже людей. По данным на 27 сентября, 273 заявки были закрыты со статусом «Найден, жив». 


«За период с августа по 27 сентября в поисковой отряд «ЛизаАлерт» Курской области поступило 1080 заявок. Важно понимать, что одна заявка не означает пропажу одного человека. Заявки поступают на двух, трех и более людей сразу. Но работа ведется по каждому конкретному человеку», — рассказала Daily Storm старший информационный координатор «ЛизыАлерт» Олеся Парталюк.


В это число заявок входят в том числе «обратные поиски». В таких поисках добровольцы помогают медицинским и социальным учреждениям найти родственников находящегося у них человека, который о себе, в силу разных обстоятельств, ничего сообщить не может.


По данным на 27 сентября, в отряде около 800 заявок на поиски людей. 


Только за последний месяц лета волонтеры приняли столько же заявок, как за три предыдущих года вместе взятых. В августе в день в «ЛизаАлерт» поступало 80-100 заявок. 


«Это действительно огромная нагрузка. На помощь Курскому подразделению пришли информационные координаторы из других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Брянской, Липецкой и других областей», — сообщили в пресс-службе.


Отряд сотрудничает с МВД, Следственным комитетом и Российским Красным Крестом. 

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