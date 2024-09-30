«ЛизаАлерт» в Курской области с августа получила 1080 заявок о пропаже людей. По данным на 27 сентября, 273 заявки были закрыты со статусом «Найден, жив».





«За период с августа по 27 сентября в поисковой отряд «ЛизаАлерт» Курской области поступило 1080 заявок. Важно понимать, что одна заявка не означает пропажу одного человека. Заявки поступают на двух, трех и более людей сразу. Но работа ведется по каждому конкретному человеку», — рассказала Daily Storm старший информационный координатор «ЛизыАлерт» Олеся Парталюк.





В это число заявок входят в том числе «обратные поиски». В таких поисках добровольцы помогают медицинским и социальным учреждениям найти родственников находящегося у них человека, который о себе, в силу разных обстоятельств, ничего сообщить не может.





По данным на 27 сентября, в отряде около 800 заявок на поиски людей.





Только за последний месяц лета волонтеры приняли столько же заявок, как за три предыдущих года вместе взятых. В августе в день в «ЛизаАлерт» поступало 80-100 заявок.





«Это действительно огромная нагрузка. На помощь Курскому подразделению пришли информационные координаторы из других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Брянской, Липецкой и других областей», — сообщили в пресс-службе.





Отряд сотрудничает с МВД, Следственным комитетом и Российским Красным Крестом.