ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии, задержаны семь местных жителей

«В результате проведенных мероприятий в городах Магас и Назрань пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан России, готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.





В ведомстве отметили, что один из подозреваемых при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Остальных задержанных задержали.





В спецслужбе сообщили, что провели обыски. По местам жительства подозреваемых и в тайниках силовики нашли взрывчатку — эквивалент около 10 килограмм тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, а также 11 гранат, рассказали в ЦОС ФСБ.