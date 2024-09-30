ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии, задержаны семь местных жителей

В Ингушетии силовики предотвратили серию диверсий на энергетических объектах и нападений на правоохранителей. Предполагаемыми организаторами были восемь местных жителей. Об этом сообщили в ФСБ.
«В результате проведенных мероприятий в городах Магас и Назрань пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан России, готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
В ведомстве отметили, что один из подозреваемых при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Остальных задержанных задержали.
В спецслужбе сообщили, что провели обыски. По местам жительства подозреваемых и в тайниках силовики нашли взрывчатку — эквивалент около 10 килограмм тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, а также 11 гранат, рассказали в ЦОС ФСБ.