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ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии, задержаны семь местных жителей
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Они готовили нападения на правоохранителей и взрывы на энергетических объектах, подчеркнули в ведомстве undefined
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ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии, задержаны семь местных жителей

Они готовили нападения на правоохранителей и взрывы на энергетических объектах, подчеркнули в ведомстве

В Ингушетии силовики предотвратили серию диверсий на энергетических объектах и нападений на правоохранителей. Предполагаемыми организаторами были восемь местных жителей. Об этом сообщили в ФСБ. 

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«В результате проведенных мероприятий в городах Магас и Назрань пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан России, готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.


В ведомстве отметили, что один из подозреваемых при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Остальных задержанных задержали. 


В спецслужбе сообщили, что провели обыски. По местам жительства подозреваемых и в тайниках силовики нашли взрывчатку — эквивалент около 10 килограмм тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, а также 11 гранат, рассказали в ЦОС ФСБ. 

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