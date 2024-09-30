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В Генштабе ВС РФ сообщили, что призывники не будут направляться для участия в СВО на территории новых регионов России
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Также молодые люди смогут обжаловать в досудебном порядке решения, принятые призывными комиссиями undefined
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В Генштабе ВС РФ сообщили, что призывники не будут направляться для участия в СВО на территории новых регионов России

Также молодые люди смогут обжаловать в досудебном порядке решения, принятые призывными комиссиями

Призывники не будут привлечены к выполнению задач спецоперации в новых регионах, заявили в Генштабе ВС РФ. Там рассказали об осеннем призыве, который начнется 1 октября. Срок военной службы по призыву не изменится. Он составляет 12 месяцев.

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Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский сообщил, что у призывников появится возможность досудебного обжалования решения призывной комиссии, в том числе через «Госуслуги».


Отправки срочников осеннего призыва со сборных пунктов в места прохождения службы планируется начать 15 октября. Тогда же начнет работу прямая линия Генштаба ВС РФ.


Оповещение о явке на мероприятия, связанные с предстоящим призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде, указали в Генштабе. 


Около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Потом их направят в войска. Продолжится практика формирования научных подразделений, предназначенных для решения научно-прикладных задач.


Задачи весеннего призыва 2024 года в Российскую армию выполнены полностью, на службу призваны 150 тысяч человек, отметили военные. Отслужившие призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, добавили в Генштабе. 

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