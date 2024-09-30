В Госдуме предлагают прежде думать о безопасности россиян при обсуждении вопросов о популярности ИГИЛ среди мигрантов

В Госдуме предлагают прежде всего думать о безопасности россиян при обсуждении вопросов о «популярности» ИГИЛ* среди выдворенных из России мигрантов. Об этом заявила Daily Storm заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

«На это точно должны быть направлены наши силы и знания. Именно поэтому мы рассматриваем нелегальную миграцию и ее нелегальную организацию как источник повышенных и непредсказуемых угроз», — отметила Яровая.





Если люди въехали на территорию РФ нелегально, то они уже способны к совершению правонарушений и преступлений, а это большой риск, уточнила зампред.





«Мы не имеем права допустить, чтобы на территорию РФ приезжали лица с неустановленными целями и с незаконными условиями прибытия и пребывания. Это элементарная первичная гарантия безопасности», — считает депутат.





Яровая отметила, что Госдума уже работает над ужесточением миграционного законодательства. В частности, депутаты выступают за то, чтобы обязательно проводить диагностику на знание русского языка в школах среди мигрантов, а также включить гепатит В и гепатит С в число заболеваний, за которыми ведут контроль среди мигрантов.





По последним данным, количество иностранцев, незаконно находящихся на территории РФ, составляет около 739 тысяч человек, или порядка 9% от общего числа находящихся в России иностранцев.





* ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ