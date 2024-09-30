Новости
Новости 18+
St
Гражданина Украины, подорвавшего машину писателя Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы
18+
Александр Пермяков признался, что выполнял задание СБУ undefined
Новости

Гражданина Украины, подорвавшего машину писателя Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы

Александр Пермяков признался, что выполнял задание СБУ

Военный суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в покушении на российского писателя и политика Захара Прилепина.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Утром 6 мая 2023 года под Нижним Новгородом автомобиль, в котором находились писатель Захар Прилепин и военнослужащий Росгвардии Александр Шубин, был взорван.


Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. После покушения он длительное время проходил лечение.


Вскоре после этого подозреваемый в организации покушения уроженец Украины Пермяков был задержан и арестован. Ему предъявили обвинения в совершении теракта, незаконном обороте оружия, незаконном изготовлении взрывных устройств и еще по ряду статей.

#украина #захар прилепин #приговор #покушение
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...