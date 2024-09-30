Гражданина Украины, подорвавшего машину писателя Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы

Утром 6 мая 2023 года под Нижним Новгородом автомобиль, в котором находились писатель Захар Прилепин и военнослужащий Росгвардии Александр Шубин, был взорван.





Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. После покушения он длительное время проходил лечение.





Вскоре после этого подозреваемый в организации покушения уроженец Украины Пермяков был задержан и арестован. Ему предъявили обвинения в совершении теракта, незаконном обороте оружия, незаконном изготовлении взрывных устройств и еще по ряду статей.