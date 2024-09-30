Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

7 августа Поддубный получил ранения при атаке дрона ВСУ. У него был диагностирован тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.





Сначала военкора отвезли в местную больницу. Затем его отправили лечиться в Москву.





Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Поддубного также наградили премией «Солидарность».