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Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России
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Журналист полтора месяца назад был тяжело ранен в Курской области undefined
Новости

Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

Журналист полтора месяца назад был тяжело ранен в Курской области

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Об этом говорится в официальном указе, который был опубликован на портале правовой информации.

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7 августа Поддубный получил ранения при атаке дрона ВСУ. У него был диагностирован тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. 


Сначала военкора отвезли в местную больницу. Затем его отправили лечиться в Москву.


Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Поддубного также наградили премией «Солидарность».

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