Экс-советник главы Дагестана Махачев получил 10 лет колонии строгого режима

Кроме того, Махачеву на пять лет запрещено занимать должности на госслужбе и в органах самоуправления. Арестованное имущество будет конфисковано в доход государства.





Махачева обвинили в получении многомиллионной взятки в 2017 году за содействие в назначении на должность главы Докузпаринского района. По информации Генпрокуратуры, он запросил 30 миллионов рублей и получил 23 миллиона через посредника.





Позже Махачев скрылся за границей, но в 2022-м был экстрадирован из Германии в Россию.