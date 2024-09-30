Экс-советник главы Дагестана Махачев получил 10 лет колонии строгого режима

Бывший советник главы Дагестана Осман Махачев получил 10 лет колонии по делу о взятке в 23 миллиона рублей. Также его оштрафовали на 115 миллионов. Бабушкинский районный суд Москвы признал Махачева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ.
Кроме того, Махачеву на пять лет запрещено занимать должности на госслужбе и в органах самоуправления. Арестованное имущество будет конфисковано в доход государства.
Махачева обвинили в получении многомиллионной взятки в 2017 году за содействие в назначении на должность главы Докузпаринского района. По информации Генпрокуратуры, он запросил 30 миллионов рублей и получил 23 миллиона через посредника.
Позже Махачев скрылся за границей, но в 2022-м был экстрадирован из Германии в Россию.