Минэкономразвития: В России курс доллара превысит 100 рублей в июле 2026 года

Также ведомство ожидает, что курс доллара на конец 2024 года составит 93,8 рубля, курс евро — 102,7, а курс юаня – 12,6 рубля.





К примеру, к концу 2025-го доллар будет стоить 98,7 рубля, евро — 109,6 рубля.





Такие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы. Он был внесен правительством в Госдуму вместе с проектом госбюджета на три последующих года.