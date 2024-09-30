Путин включил в состав Совбеза России Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца

Бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 2024-м назначили помощником президента. Он курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса, обеспечение деятельности Госсовета и развитие спорта. Также Дюмин стал участником Военно-промышленной комиссии РФ.





Мантуров в этом году стал первым заместителем председателя правительства. До этого он был министром промышленности и торговли.





Скворцова сейчас занимает пост главы Федерального медико-биологического агентства. До 2020 года она была министром здравоохранения РФ.





Тем же указом президента из состава Совбеза был исключен Владимир Якушев. Недавно он стал вице-спикером Совета Федерации.