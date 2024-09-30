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Путин включил в состав Совбеза России Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца
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Был исключен из списка бывший полпред президента на Урале Якушев undefined
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Путин включил в состав Совбеза России Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца

Был исключен из списка бывший полпред президента на Урале Якушев

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета безопасности РФ. Согласно указу, в него вошли помощник президента Алексей Дюмин, первый вице-премьер Денис Мантуров, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и начальник Главного управления специальных программ президента РФ Александр Линец.

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Бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 2024-м назначили помощником президента. Он курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса, обеспечение деятельности Госсовета и развитие спорта. Также Дюмин стал участником Военно-промышленной комиссии РФ.


Мантуров в этом году стал первым заместителем председателя правительства. До этого он был министром промышленности и торговли. 


Скворцова сейчас занимает пост главы Федерального медико-биологического агентства. До 2020 года она была министром здравоохранения РФ.


Тем же указом президента из состава Совбеза был исключен Владимир Якушев. Недавно он стал вице-спикером Совета Федерации. 

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