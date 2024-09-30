Песков заявил, что ВСУ специально гоняются за российскими военкорами

Он отметил, что «военкоры работают в условиях повышенной опасности» и «становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения».





«В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — сказал Песков.





Ранее стало известно, что военкор «Известий» Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР. У журналиста были диагностированы осколочные ранения и переломы ног, а также ожоги.





Песков пожелал Кулаге скорейшего выздоровления, а также призвал всех российских военкоров быть максимально аккуратными и осторожными, пишет газета.





30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении военкору ВГТРК Евгению Поддубному звание Героя России. В августе он был тяжело ранен в Курской области.