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Песков заявил, что ВСУ специально гоняются за российскими военкорами
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По словам представителя Кремля, украинские военные «ничем не гнушаются» undefined
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Песков заявил, что ВСУ специально гоняются за российскими военкорами

По словам представителя Кремля, украинские военные «ничем не гнушаются»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально гоняются за российскими военкорами, и ничем не гнушаются, пытаясь их уничтожить. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что «военкоры работают в условиях повышенной опасности» и «становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения». 


«В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — сказал Песков. 


Ранее стало известно, что военкор «Известий» Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР. У журналиста были диагностированы осколочные ранения и переломы ног, а также ожоги. 


Песков пожелал Кулаге скорейшего выздоровления, а также призвал всех российских военкоров быть максимально аккуратными и осторожными, пишет газета. 


30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении военкору ВГТРК Евгению Поддубному звание Героя России. В августе он был тяжело ранен в Курской области. 

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