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Патриарх Кирилл заступился за теорию Дарвина и заявил, что ученый был очень верующим человеком
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По мнению предстоятеля РПЦ, эволюция не противоречит Божьему замыслу undefined
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Патриарх Кирилл заступился за теорию Дарвина и заявил, что ученый был очень верующим человеком

По мнению предстоятеля РПЦ, эволюция не противоречит Божьему замыслу

Патриарх Кирилл рассказал, что эволюция для него «никогда не была фактором антирелигиозных аргументов», а также заступился за теорию ученого Чарльза Дарвина. Заявление предстоятель РПЦ сделал во время посещения лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус».


«Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Иногда говорили, что эволюция против, так сказать, Божьего замысла — она не против Божьего замысла, она свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — сказал патриарх. 


Ранее бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из школьных учебников теорию эволюции Чарльза Дарвина. К его предложению активно присоединились некоторые представители РПЦ.


Другие же наоборот выступили против таких идей. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что нужно не ставить вопрос о запрете преподавания отдельных теорий и концепций, а задумываться о «глубоком представлении многообразия как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к научному».

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#рпц #патриарх кирилл #теория дарвина
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