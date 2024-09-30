Патриарх Кирилл заступился за теорию Дарвина и заявил, что ученый был очень верующим человеком

Патриарх Кирилл рассказал, что эволюция для него «никогда не была фактором антирелигиозных аргументов», а также заступился за теорию ученого Чарльза Дарвина. Заявление предстоятель РПЦ сделал во время посещения лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус».





«Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Иногда говорили, что эволюция против, так сказать, Божьего замысла — она не против Божьего замысла, она свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — сказал патриарх.





Ранее бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из школьных учебников теорию эволюции Чарльза Дарвина. К его предложению активно присоединились некоторые представители РПЦ.





Другие же наоборот выступили против таких идей. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что нужно не ставить вопрос о запрете преподавания отдельных теорий и концепций, а задумываться о «глубоком представлении многообразия как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к научному».