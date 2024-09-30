Путин заявил об освободительном характере СВО и подчеркнул, что все намеченные цели будут достигнуты

Пресс-служба Кремля опубликовала видеообращение президента России Владимира Путина ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. Глава государства заявил, что «развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность СВО, ее поистине освободительный характер».
По словам Путина, «неонацистская диктатура в Киеве хотела навсегда оторвать эти регионы от их исторической Родины — России», а Запад «превратил Украину в военный плацдарм».
Путин заявил, что украинскую армию после 2014 года «готовили к новой войне» против Юго-Востока, целью были также Крым и другие российские регионы.
Он отметил, что участники спецоперации, сражаясь в Донбассе, на Курском и других рубежах, защищают всю огромную Россию, и страна гордится своими героями.
Президент поздравил всех россиян с Днем воссоединения, поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за стойкость и любовь к Отечеству.
«Правда на нашей стороне! Все намеченные цели будут достигнуты!» — сказал Путин.
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись 23-27 сентября. По официальным данным, большинство жителей этих территорий поддержали присоединение к РФ. 30 сентября новые регионы вошли в состав России.