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Путин заявил об освободительном характере СВО и подчеркнул, что все намеченные цели будут достигнуты
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Президент поздравил всех граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией undefined
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Путин заявил об освободительном характере СВО и подчеркнул, что все намеченные цели будут достигнуты

Президент поздравил всех граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

Пресс-служба Кремля опубликовала видеообращение президента России Владимира Путина ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. Глава государства заявил, что «развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность СВО, ее поистине освободительный характер». 

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По словам Путина, «неонацистская диктатура в Киеве хотела навсегда оторвать эти регионы от их исторической Родины — России», а Запад «превратил Украину в военный плацдарм». 


Путин заявил, что украинскую армию после 2014 года «готовили к новой войне» против Юго-Востока, целью были также Крым и другие российские регионы. 


Он отметил, что участники спецоперации, сражаясь в Донбассе, на Курском и других рубежах, защищают всю огромную Россию, и страна гордится своими героями. 


Президент поздравил всех россиян с Днем воссоединения, поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за стойкость и любовь к Отечеству. 


«Правда на нашей стороне! Все намеченные цели будут достигнуты!» — сказал Путин. 


Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись 23-27 сентября. По официальным данным, большинство жителей этих территорий поддержали присоединение к РФ. 30 сентября новые регионы вошли в состав России.

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