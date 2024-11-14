Мишустин: Рост ВВП России за девять месяцев 2024 года составил 4,2%

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что рост ВВП РФ за первые девять месяцев составил 4,2%, несмотря на санкции западных стран. За первое полугодие инвестиции увеличились более чем на 10%.





Премьер-министр выступил на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что главный вклад в динамику вносят обрабатывающие производства. За три квартала этот сектор вырос почти на 8%.





Рост производства некоторых транспортных средств и оборудования превысил 50%, а компьютеров и электроники — около 30%.





За первые шесть месяцев 2024 года инвестиции выросли более чем на 10%, сообщил Мишустин со ссылкой на данные Росстата. Сейчас активность в этой сфере несколько снизилась. Это произошло, поскольку «депозиты сегодня выгоднее инвестиций и стоимость заемного кредитования, к сожалению, высокая», пояснил премьер.





Глава кабмина добавил, что для дальнейшего устойчивого развития были созданы нацпроекты по ключевым направлениям экономики и социальной сферы.





В октябре 2024 года Международный валютный фонд сообщил, что доля ВВП России по паритету покупательной способности в этом году составляет 3,55%. Это делает РФ четвертой экономикой мира. Первые строчки в рейтинге заняли Китай, США и Индия.