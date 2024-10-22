МВФ: Россия стала четвертой экономикой в мире

Доля ВВП России по паритету покупательной способности в 2024 году составляет 3,55%, что делает ее четвертой экономикой мира, следует из нового доклада Международного валютного фонда (МВФ) по динамике ВВП.





По доле в мировом ВВП по паритету покупательной способности Россия обогнала Японию (3,38%). Первые строчки в рейтинге по этому показателю занимают Китай, США и Индия.





Согласно мнению экспертов МВФ, экономика нашей страны вырастет на 3,6% в 2024 году. Фонд пересмотрел собственные ожидания в сторону повышения. В июле оценка была на 0,4 процентных пункта ниже.





На 2025 год организация также изменила ожидания. По оценкам экспертов МВФ, экономика РФ вырастет на 1,3%, хотя в июльском прогнозе показатель был на 0,2 процентных пункта выше.





В документе указывается, что снижение может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста зарплат.





Согласно прогнозу Минэкономразвития России, ВВП страны в 2024 году вырастет на 3,9%, а в 2025 году — на 2,5%. Кроме того, в конце июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше он был только перед кризисом 2008 года.





Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году. На Петербургском международном экономическом форуме 5 июня он заявил, что эта цель была достигнута.