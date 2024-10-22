Умер основатель пиратской онлайн-библиотеки «Флибуста» Stiver

Ушел из жизни создатель пиратской онлайн-библиотеки «Флибуста», известный под псевдонимом Stiver. На сайте «книжного братства» сообщили, что он решил прибегнуть к эвтаназии.





В опубликованном посте говорится, что если Stiver не даст знать о себе 21 октября, «значит, сработало». Он также попросил опубликовать 22 октября информацию о том, что он решил прибегнуть к эвтаназии, чтобы остановить любые сборы на оказание ему помощи.





Ранее основатель «Флибусты» написал, что у него обнаружили рак мозга и он находится в больнице «с неприличных размеров глиобластомой» — чрезвычайно агрессивной опухолью ЦНС, которую относят к четвертой степени злокачественности.





Вскоре Stiver сообщил, что онлайн-библиотека продолжит свою деятельность даже после его смерти. Он заверил, что серверы проекта оплачены и сайт функционирует в стабильном режиме.





«Флибуста» — бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека, которая с 2009 года была одним из самых популярных книжных сайтов в рунете. В 2016 году российский суд постановил бессрочно заблокировать ресурс за пиратство и нарушение авторских прав.