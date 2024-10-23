Зеленский предложил «первый шаг» к завершению конфликта на Украине

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению боевых действий. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил Financial Times.
«Мы увидели во время первого саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами, мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», — сказал он в интервью.
По словам Зеленского, это могло бы привести «к завершению горячей фазы» конфликта. Он подчеркнул, что Киев не обсуждает с западными партнерами потенциальную сделку «земля в обмен на мир», которая позволила бы Украине вступить в НАТО, отказавшись от утраченных территорий.
The Washington Post сообщала в августе со ссылкой на источники, что Москва и Киев планировали провести «секретные» переговоры о прекращении конфликта и договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев.