В Черном море ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера

Об уничтожении украинских катеров сообщалось и ранее. 16 августа с вертолетов по пяти катерам было нанесено несколько ударов.





Как пояснили тогда в ведомстве, применялись Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота.





В ночь на 9 августа в акватории Черного моря также были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших также в направлении Крыма, заявили в Минобороны.