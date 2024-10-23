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В Черном море ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
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Они направлялись в сторону Крыма undefined
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В Черном море ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера

Они направлялись в сторону Крыма

Морская авиация уничтожила четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову, в Черном море. Об этом отчитались в Министерстве обороны России.

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Об уничтожении украинских катеров сообщалось и ранее. 16 августа с вертолетов по пяти катерам было нанесено несколько ударов.


Как пояснили тогда в ведомстве, применялись Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота. 


В ночь на 9 августа в акватории Черного моря также были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших также в направлении Крыма, заявили в Минобороны.

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