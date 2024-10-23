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Помогают позвонить внукам и вовремя замечают сердечный приступ: чем еще занимаются администраторы центров «Мои документы»
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Сотрудники центров госуслуг, работающие в городских медучреждениях, поделились историями о происшествиях на работе Коллаж: Daily Storm
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Помогают позвонить внукам и вовремя замечают сердечный приступ: чем еще занимаются администраторы центров «Мои документы»

Сотрудники центров госуслуг, работающие в городских медучреждениях, поделились историями о происшествиях на работе

Коллаж: Daily Storm

Администраторы центров госуслуг «Мои документы», работающие в больницах, не только помогают пациентам получить талоны или найти необходимый кабинет. Они очень внимательны к посетителям клиник и порой помогают им найти выход из различных жизненных ситуаций. Некоторые из администраторов рассказали истории, в которых им удалось кому-то помочь.

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Татьяна Беликова работает в первом филиале Диагностического центра №3 в Москве. Однажды в свою смену она помогала пациентке перенести запись на флюорографию на более раннее время через инфомат (информационный киоск). Во время общения Татьяна заметила, что у пациентки трясутся руки и испарина на лице, а когда передавала ей социальную карту, то почувствовала, что руки у нее очень холодные.

Татьяна настояла на немедленном визите к дежурному врачу. Как оказалось, администратор поступила правильно. Пациентка начала терять сознание. Ее усадили в мобильное кресло и срочно отвезли в кабинет дежурного врача. У пациентки был сердечный приступ. Благодаря вниманию администратора Татьяны ей смогли быстро помочь.

В больнице имени В.П. Демихова работает администратор Ольга Шибаева. Она рассказала, что в одну из ее смен в приемное отделение попала очень расстроенная пациентка с травмой головы. Администратор узнала, что пациентка упала, когда спешила на автобус, чтобы встретиться с приехавшими к ней на выходные внуками.

Администраторы помогли пациентке позвонить внукам по видеосвязи. Пациентка была очень рада их увидеть и сообщить, что они скоро встретятся. После выписки администраторы помогли ей вызвать такси до дома.

#поликлиника #центры госуслуг #мои документы
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