Помогают позвонить внукам и вовремя замечают сердечный приступ: чем еще занимаются администраторы центров «Мои документы»

Администраторы центров госуслуг «Мои документы», работающие в больницах, не только помогают пациентам получить талоны или найти необходимый кабинет. Они очень внимательны к посетителям клиник и порой помогают им найти выход из различных жизненных ситуаций. Некоторые из администраторов рассказали истории, в которых им удалось кому-то помочь.
Татьяна Беликова работает в первом филиале Диагностического центра №3 в Москве. Однажды в свою смену она помогала пациентке перенести запись на флюорографию на более раннее время через инфомат (информационный киоск). Во время общения Татьяна заметила, что у пациентки трясутся руки и испарина на лице, а когда передавала ей социальную карту, то почувствовала, что руки у нее очень холодные.
Татьяна настояла на немедленном визите к дежурному врачу. Как оказалось, администратор поступила правильно. Пациентка начала терять сознание. Ее усадили в мобильное кресло и срочно отвезли в кабинет дежурного врача. У пациентки был сердечный приступ. Благодаря вниманию администратора Татьяны ей смогли быстро помочь.
В больнице имени В.П. Демихова работает администратор Ольга Шибаева. Она рассказала, что в одну из ее смен в приемное отделение попала очень расстроенная пациентка с травмой головы. Администратор узнала, что пациентка упала, когда спешила на автобус, чтобы встретиться с приехавшими к ней на выходные внуками.
Администраторы помогли пациентке позвонить внукам по видеосвязи. Пациентка была очень рада их увидеть и сообщить, что они скоро встретятся. После выписки администраторы помогли ей вызвать такси до дома.