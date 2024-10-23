Помогают позвонить внукам и вовремя замечают сердечный приступ: чем еще занимаются администраторы центров «Мои документы»

Татьяна Беликова работает в первом филиале Диагностического центра №3 в Москве. Однажды в свою смену она помогала пациентке перенести запись на флюорографию на более раннее время через инфомат (информационный киоск). Во время общения Татьяна заметила, что у пациентки трясутся руки и испарина на лице, а когда передавала ей социальную карту, то почувствовала, что руки у нее очень холодные.