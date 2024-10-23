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В Белоруссии в январе 2025 года пройдут выборы президента
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Такое решение приняли депутаты undefined
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В Белоруссии в январе 2025 года пройдут выборы президента

Такое решение приняли депутаты

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ЦИК страны. 

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Там уточнили, что «соответствующее решение принято сегодня депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь».

Действующий глава государства Александр Лукашенко ранее заявлял, что собирается участвовать в выборах. Сейчас он занимает пост президента шестой раз. 


Согласно официальным данным, на выборах 2020 года Лукашенко набрал 80,1% голосов, его оппонент — объединенный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Тогда на выборах проголосовали чуть более 5,8 миллиона граждан Белоруссии, в том числе порядка 2,8 миллиона — в ходе предварительного голосования. 


По информации ЦИК, Лукашенко получил 4,66 миллиона голосов, Тихановская — 588 000. После дня выборов в республике начались массовые протесты.

#выборы #белоруссия #александр лукашенко
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