В Белоруссии в январе 2025 года пройдут выборы президента

Действующий глава государства Александр Лукашенко ранее заявлял, что собирается участвовать в выборах. Сейчас он занимает пост президента шестой раз.





Согласно официальным данным, на выборах 2020 года Лукашенко набрал 80,1% голосов, его оппонент — объединенный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Тогда на выборах проголосовали чуть более 5,8 миллиона граждан Белоруссии, в том числе порядка 2,8 миллиона — в ходе предварительного голосования.





По информации ЦИК, Лукашенко получил 4,66 миллиона голосов, Тихановская — 588 000. После дня выборов в республике начались массовые протесты.