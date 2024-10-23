Американцы массово отравились «Роял чизбургерами» из McDonald's, один из заболевших умер

Об инциденте сообщила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Уточняется, что ушел из жизни пожилой мужчина в штате Колорадо, а среди госпитализированных — ребенок, у которого развилось заболевание почек.





Инфекции зафиксированы в период с 27 сентября по 11 октября в 10 штатах, включая Канзас, Миссури, Небраску, Висконсин. Больше всего случаев в Колорадо — 27, на втором месте Небраска — 9.





Все заболевшие сообщили, что перед появлением первых признаков отравления ели в McDonald's. Многие из них упомянули о «Роял чизбургере» (Quarter Pounder).





Конкретный ингредиент, вызвавший болезненную реакцию, еще не идентифицирован. Associated Press пишет, что сеть ресторанов уже изъяла из магазинов затронутых вспышкой штатов нарезанный лук и говяжьи котлеты, которые используют для приготовления блюда.





Медики предполагают, что речь идет об инфекции E. coli O157:H7. Каждый год она вызывает около 74 тысяч заболеваний. В среднем от заражения инфекцией умирает около 60 человек.