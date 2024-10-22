Губернатор Приморья: Дети, получившие жилье благодаря гибели отцов на СВО, будут патриотами

Дети участников СВО будут патриотами, получая жилье благодаря гибели отцов, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Однако правительство вырезало эти слова из его выступления, обратил внимание Daily Storm.





Подобное заявление Кожемяко сделал на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, которая состоялась перед форумом «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства».





В разговоре зашла речь об усилении поддержки детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность первой группы. Глава региона сказал, что нужно заботиться в первую очередь об этих семьях, поскольку власти «увлеклись асоциальными семьями: и лишением прав, и предоставлением жилья детям-сиротам».





Кожемяко подчеркнул, что дети участников СВО не входят в категорию детей, которым выделяются финансовые средства из федерального бюджета на жилье. По его мнению, осознание, что квартира получена благодаря подвигу погибшего на СВО отца, сделает детей патриотически настроенными.





Фраза про квартиры приводится на сайте правительства Приморского края, но в видео со встречи в соцсетях губернатора на этом моменте есть склейка. Высказывания про подвиг и квартиры там нет.





Похожее по смыслу заявление в июле сделал мэр Моршанска Тамбовской области Алексей Банников. Общаясь с сестрой погибшего участника СВО, он объяснил смысл смерти ее брата ремонтом моста и созданием набережной в городе. Местные СМИ 22 октября сообщили, что Банников ушел в отставку по собственному желанию.