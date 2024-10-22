Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с инвалидностями чиновников

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин решил уйти в отставку из-за фиктивных решений о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Офис Генпрокурора».
В публикации Костин указал, что благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому за оказанное доверие, однако в данной ситуации считает правильным заявить об увольнении с должности генпрокурора.
Костин подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации с фиктивным предоставлением инвалидности на Украине продолжаются проверки на всех уровнях. Он добавил, что много подобных фактов было обнаружено и в прокуратуре страны.
Также в своей публикации он осудил практику предоставления фальшивых инвалидностей, пенсионных и прочих начислений сотрудникам госорганов.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины начала проверку деятельности центров медико-социальной экспертизы, в ходе которой 64 чиновникам были предъявлены обвинения, а свыше четырех тысяч заключений об инвалидности признаны фиктивными.