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Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с инвалидностями чиновников
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Костин заявил, что в данной ситуации считает такое решение правильным undefined
Новости

Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с инвалидностями чиновников

Костин заявил, что в данной ситуации считает такое решение правильным

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин решил уйти в отставку из-за фиктивных решений о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Офис Генпрокурора».

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В публикации Костин указал, что благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому за оказанное доверие, однако в данной ситуации считает правильным заявить об увольнении с должности генпрокурора.

Костин подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации с фиктивным предоставлением инвалидности на Украине продолжаются проверки на всех уровнях. Он добавил, что много подобных фактов было обнаружено и в прокуратуре страны.

Также в своей публикации он осудил практику предоставления фальшивых инвалидностей, пенсионных и прочих начислений сотрудникам госорганов.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины начала проверку деятельности центров медико-социальной экспертизы, в ходе которой 64 чиновникам были предъявлены обвинения, а свыше четырех тысяч заключений об инвалидности признаны фиктивными.

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