Польша решила закрыть генконсульство России в Познани

Сикорский 21 октября заявил, что в Польше задержали диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве по указанию российских спецслужб. Глава МИД добавил, что арестованный диверсант признал свою вину. Кроме того, он обвинил Россию в подготовке схожих действий на территории Европы.