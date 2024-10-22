Польша решила закрыть генконсульство России в Познани

Министерство иностранных дел Польши отослало согласие на работу генерального консульства России в Познани, сообщил глава ведомства Радослав Сикорский на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.
В МИД отметили, что персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на польской территории нежелательно.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила РИА Новости, что отзыв Польшей согласия на работу российского консульства является очередным враждебным шагом, на который будет дан болезненный ответ.
Сикорский 21 октября заявил, что в Польше задержали диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве по указанию российских спецслужб. Глава МИД добавил, что арестованный диверсант признал свою вину. Кроме того, он обвинил Россию в подготовке схожих действий на территории Европы.