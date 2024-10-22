Эксперт: Атаки на спиртзаводы не повлияют на объем производства алкогольной продукции

В ночь на 22 октября беспилотники атаковали три спиртзавода в Тульской и Тамбовской областях, рассказали местные власти. СМИ сообщают, что могла быть совершена атака на еще один спиртзавод в Воронежской области. По официальной информации, в регионе из-за дронов загорелось предприятие, какое — не уточняется. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сказал Daily Storm, что объем производства алкогольной продукции не изменится из-за атак.





«Никакого экономического такого [влияния] для рынка. Да, неприятно, но восстановят [работу заводов]. Спиртзаводов в России столько, что на объем производства это никакого влияния не окажет. Сколько нужно будет спирта, столько и будет», — заверил эксперт.





Дробиз также уверен, что в регионах, где расположены пострадавшие спиртзаводы, не будет наблюдаться нехватка алкогольной продукции: «Нет, ничего не будет. У нас спирта навалом везде, по всей России эти заводы. Так что все будет нормально».





Губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что в 05:20 в городе Рассказово из-за прилета дрона на предприятии «Биохим» произошли взрыв и возгорание. Через час пожар потушили. Этот завод производит этиловый спирт.





Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки беспилотников пострадали помещения двух спиртзаводов в городе Ефремове и поселке Лужковском.





В Воронежской области беспилотник «упал на здание цеха промышленного предприятия», рассказал губернатор Александр Гусев. По его словам, произошло небольшое возгорание на одном этаже здания.