Лавров: Запад подстрекал Тбилиси к войне против России

Нет оснований не верить заявлениям грузинских политиков о том, что Запад толкал Грузию на войну с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кулуарах саммита БРИКС в Казани.
По его словам, грузинские политики из правящей партии приводят диалоги с Западом, который прямо «науськивал» Тбилиси на военные действия против России. Лавров отметил, что у него нет оснований не доверять этой информации.
Ранее, 22 октября, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» заявил, что высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили развязать войну против России.
Экс-премьеру Грузии предложили «начать партизанское движение в лесу» через три-четыре дня — с условием, что военные силы Запада окажут поддержку, добавил Иванишвили.