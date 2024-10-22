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Суд приговорил украинца к 16 годам колонии за подрывы локомотивов в Запорожской области
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Также ему назначили штраф полмиллиона рублей undefined
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Суд приговорил украинца к 16 годам колонии за подрывы локомотивов в Запорожской области

Также ему назначили штраф полмиллиона рублей

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Максима Воробьева, который подорвал три локомотива в Запорожской области, сообщила прокуратура Ростовской области.

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По данным ведомства, Воробьев в 2023 году вступил в террористическое сообщество. Затем он уговорил своего знакомого присоединиться к нему.

После чего уже вместе со своим напарником Воробьев в период с апреля по июнь 2023 года подорвал три локомотива в Мелитопольском локомотивном депо государственного предприятия «Мелитопольская железная дорога».

Для подрывов они использовали самодельные взрывные устройства и их компоненты, полученные через тайники.  

В прокуратуре уточнили, что три года Воробьев проведет в тюрьме, а оставшиеся 13 лет — в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

#суд #локомотив #подрыв
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