Суд приговорил украинца к 16 годам колонии за подрывы локомотивов в Запорожской области

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Максима Воробьева, который подорвал три локомотива в Запорожской области, сообщила прокуратура Ростовской области.
По данным ведомства, Воробьев в 2023 году вступил в террористическое сообщество. Затем он уговорил своего знакомого присоединиться к нему.
После чего уже вместе со своим напарником Воробьев в период с апреля по июнь 2023 года подорвал три локомотива в Мелитопольском локомотивном депо государственного предприятия «Мелитопольская железная дорога».
Для подрывов они использовали самодельные взрывные устройства и их компоненты, полученные через тайники.
В прокуратуре уточнили, что три года Воробьев проведет в тюрьме, а оставшиеся 13 лет — в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.