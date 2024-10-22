Новости
Новости 18+
St
На экс-сенатора Арашукова завели дело за дачу взятки ради улучшения условий в колонии
18+
Сумма взятки составила три миллиона рублей undefined
Новости

На экс-сенатора Арашукова завели дело за дачу взятки ради улучшения условий в колонии

Сумма взятки составила три миллиона рублей

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», подозревают в даче взятки сотруднику тюрьмы в Оренбургской области, сообщил Следственный комитет (СК) России.


По данным следователей, Арашуков с июля по октябрь 2024 года через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее трех миллионов рублей за организацию привилегированных условий содержания.


Таким образом Арашуков хотел получить больший лимит телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, а также возможность выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения и отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.


Сотрудник колонии, которому Арашуков передал взятку, сообщил об этом факте в правоохранительные органы. На бывшего сенатора завели уголовное дело по статье о даче взятки в особо крупном размере через посредника, добавили в СК.


В конце 2022 года Арашукова и его отца Рауля приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о создании ОПГ, пишет РБК. Также они были осуждены за организацию убийства. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#колония #взятка #ск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...