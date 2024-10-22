На экс-сенатора Арашукова завели дело за дачу взятки ради улучшения условий в колонии

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», подозревают в даче взятки сотруднику тюрьмы в Оренбургской области, сообщил Следственный комитет (СК) России.





По данным следователей, Арашуков с июля по октябрь 2024 года через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее трех миллионов рублей за организацию привилегированных условий содержания.





Таким образом Арашуков хотел получить больший лимит телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, а также возможность выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения и отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.





Сотрудник колонии, которому Арашуков передал взятку, сообщил об этом факте в правоохранительные органы. На бывшего сенатора завели уголовное дело по статье о даче взятки в особо крупном размере через посредника, добавили в СК.





В конце 2022 года Арашукова и его отца Рауля приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о создании ОПГ, пишет РБК. Также они были осуждены за организацию убийства.