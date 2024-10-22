Российская армия взяла под контроль село Новосадовое в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.





В ведомстве уточнили, что село заняли бойцы группировки войск «Запад». Также Российская армия нанесла поражение живой силе и технике 60-й, 67-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Новоегоровка в Харьковской области, Торское, Красный Лиман и Терны в ДНР.





Кроме того, российские военные отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады украинской армии.





По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили более 470 солдат. Также украинская армия лишилась трех бронетранспортеров М113 американского производства, шести автомобилей, боевой машины ЗРК «Стрела-10», трех единиц артиллерийского вооружения. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.





Ранее в ведомстве сообщали, что бойцы российской группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР.