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Российская армия взяла под контроль село Новосадовое в ДНР
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ВСУ потеряли более 470 военнослужащих undefined
Новости

Российская армия взяла под контроль село Новосадовое в ДНР

ВСУ потеряли более 470 военнослужащих

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.


В ведомстве уточнили, что село заняли бойцы группировки войск «Запад». Также Российская армия нанесла поражение живой силе и технике 60-й, 67-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Новоегоровка в Харьковской области, Торское, Красный Лиман и Терны в ДНР.


Кроме того, российские военные отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады украинской армии.


По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили более 470 солдат. Также украинская армия лишилась трех бронетранспортеров М113 американского производства, шести автомобилей, боевой машины ЗРК «Стрела-10», трех единиц артиллерийского вооружения. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.


Ранее в ведомстве сообщали, что бойцы российской группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР.

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#минобороны #днр #сво
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