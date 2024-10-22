Заказчика покушения на Алихаджиева установили благодаря показаниям исполнителя

Заказчика покушения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии и помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева установили по показаниям исполнителя, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Благодаря показаниям киллера удалось установить местонахождение предполагаемого заказчика и задержать его, уточняет издание.
Перед нападением на помощника депутата исполнитель следил за ним месяц, рассказали в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) по Московской области. За убийство заказчик обещал 20 миллионов рублей.
Также в подмосковном ГСУ СК отметили, что установить личность стрелявшего удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов.
Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел по Московской области задержали исполнителя и заказчика покушения на Алихаджиева.