Цистерна с пропаном загорелась в Энергодаре после атаки украинского дрона

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки беспилотников ВСУ загорелась цистерна с пропаном, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Глава региона добавил, что от полученных осколочных ранений погиб 67-летний мужчина. Он был работником автозаправочной станции. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание.
Ранее об атаке ВСУ по автозаправочной станции на въезде в Энергодар сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Также она отметила, что в городе до сих пор нет света.
21 октября пресс-служба Запорожской АЭС заявила, что одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения станции отключилась, в результате чего Энергодар оказался частично обесточен.