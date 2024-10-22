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Цистерна с пропаном загорелась в Энергодаре после атаки украинского дрона
18+
Погиб работник автозаправки undefined
Новости

Цистерна с пропаном загорелась в Энергодаре после атаки украинского дрона

Погиб работник автозаправки

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки беспилотников ВСУ загорелась цистерна с пропаном, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Глава региона добавил, что от полученных осколочных ранений погиб 67-летний мужчина. Он был работником автозаправочной станции. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание.

Ранее об атаке ВСУ по автозаправочной станции на въезде в Энергодар сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Также она отметила, что в городе до сих пор нет света.

21 октября пресс-служба Запорожской АЭС заявила, что одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения станции отключилась, в результате чего Энергодар оказался частично обесточен. 

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