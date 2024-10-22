«Золотая осень»: московские плюшки и согревающее варенье

История таких праздников уходит корнями в глубокую древность. Достаточно вспомнить знаменитые московские ярмарки, на которых можно было купить и жемчуг, и меха, и редкую рыбу, а заодно поучаствовать в хороводе, послушать народные песни или посмотреть веселое театральное представление.





В одном из павильонов пекли плюшки — знаменитую московскую сдобу с сахарной хрустящей посыпкой. Ту самую, о которой с таким восхищением когда-то вспоминал драматург Петр Гнедич. А дети на мастер-классах могли сами испечь плюшки.





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