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«Золотая осень»: московские плюшки и согревающее варенье
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На Ореховом бульваре прошли кулинарные мастер-классы undefined
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«Золотая осень»: московские плюшки и согревающее варенье

На Ореховом бульваре прошли кулинарные мастер-классы

На фестивале «Золотая осень. Праздник урожая» можно было собирать кленовые листья, согреваться малиновым вареньем и приглядывать себе уютные и теплые вещи. Фестиваль проходил совместно с проектом «Московские сезоны» и охватил более 30 площадок. Одна из них располагалась на Ореховом бульваре.

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История таких праздников уходит корнями в глубокую древность. Достаточно вспомнить знаменитые московские ярмарки, на которых можно было купить и жемчуг, и меха, и редкую рыбу, а заодно поучаствовать в хороводе, послушать народные песни или посмотреть веселое театральное представление.


В одном из павильонов пекли плюшки — знаменитую московскую сдобу с сахарной хрустящей посыпкой. Ту самую, о которой с таким восхищением когда-то вспоминал драматург Петр Гнедич. А дети на мастер-классах могли сами испечь плюшки.


Подробнее о фестивале «Золотая осень. Праздник урожая» можно узнать на сайте

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