Новости
Новости 18+
St
В Подмосковье задержали двух подозреваемых в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии
18+
Личности фигурантов не раскрываются undefined
Новости

В Подмосковье задержали двух подозреваемых в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии

Личности фигурантов не раскрываются

В Московской области полиция задержала предполагаемых заказчика и исполнителя нападения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алиханджиева, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Подозреваемых доставили в следственные органы. Личности задержанных и обстоятельства их поимки не раскрываются. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Покушение на Алихаджиева было совершено вечером 10 октября на территории его частного дома в подмосковной деревне Лапино. Экс-чиновника госпитализировали, он находится в реанимации. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Алихаджиев был соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, пишет «Газета.ру». Также он работал главой администрации Шалинского района и занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни.

#мвд #покушение #ингушетия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...