В Подмосковье задержали двух подозреваемых в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии

В Московской области полиция задержала предполагаемых заказчика и исполнителя нападения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алиханджиева, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Подозреваемых доставили в следственные органы. Личности задержанных и обстоятельства их поимки не раскрываются. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия.
Покушение на Алихаджиева было совершено вечером 10 октября на территории его частного дома в подмосковной деревне Лапино. Экс-чиновника госпитализировали, он находится в реанимации. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.
Алихаджиев был соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, пишет «Газета.ру». Также он работал главой администрации Шалинского района и занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни.